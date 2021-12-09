Переможець Х-Фактора презентував свою "Параною": це особистий маніфест (відео та фото)

Переможець 8 сезону популярного талант-шоу Х-Фактор PTASHKIN (Міша Панчишин) презентував нову пісню - експериментальний трек "Параноя", в якому підняв тему проблематики стосунків, з їх конфліктами та примиреннями, маніпуляціями й образами.
Пісня, що вийшла на YouTube-каналі співака, стрімко набирає десятки тисяч переглядів.
Артист зізнається, що твір став особистим маніфестом. Його "послання" - не потрібно грати в почуття і ревнувати, вигадувати проблеми і в параноїдальній формі про них переживати.
""Параноя" відображає мою життєву позицію на даний момент і, сподіваюся, вона знайде відгук у ваших серцях", - говорить Панчишин.
Артист PTASHKIN (Міша Панчишин) випустив новий трек "Параноя" (фото: instagram.com/yanptashkin)
Зауважимо, що Михайло повернувся до музики після дворічної перерви, під час якої він будував свою звукозаписну студію і був зосереджений на стосунках. Нинішній трек - другий за останні місяці після камбека.
Відео: PTASHKIN презентував нову пісню "Параноя"
"Я думаю, всі проходять через такі нездорові стосунки, коли не вистачає життєвого досвіду, щоб вибудувати справді добрі відносини без емоційних гойдалок. У пісні я говорю про те, що люблю і хочу бути поруч із людиною, але втомився від маніпуляцій та невизначеності", - розповів PTASHKIN.
PTASHKIN (Міша Панчишин) випустив трек-маніфест "Параноя" (фото: instagram.com/yanptashkin)
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