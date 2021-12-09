Переможець Х-Фактора презентував свою "Параною": це особистий маніфест (відео та фото)

Артист зізнається, що твір став особистим маніфестом. Його "послання" - не потрібно грати в почуття і ревнувати, вигадувати проблеми і в параноїдальній формі про них переживати.

""Параноя" відображає мою життєву позицію на даний момент і, сподіваюся, вона знайде відгук у ваших серцях", - говорить Панчишин.

Артист PTASHKIN (Міша Панчишин) випустив новий трек "Параноя" (фото: instagram.com/yanptashkin)

Зауважимо, що Михайло повернувся до музики після дворічної перерви, під час якої він будував свою звукозаписну студію і був зосереджений на стосунках. Нинішній трек - другий за останні місяці після камбека.

Відео: PTASHKIN презентував нову пісню "Параноя"

"Я думаю, всі проходять через такі нездорові стосунки, коли не вистачає життєвого досвіду, щоб вибудувати справді добрі відносини без емоційних гойдалок. У пісні я говорю про те, що люблю і хочу бути поруч із людиною, але втомився від маніпуляцій та невизначеності", - розповів PTASHKIN.

PTASHKIN (Міша Панчишин) випустив трек-маніфест "Параноя" (фото: instagram.com/yanptashkin)