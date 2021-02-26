Похож на меня: Горбунов честно рассказал, когда покажет лицо сына и почему его скрывает

Именно к такой договоренности пришли они с женой, ведь уважают выбор мальчика как личности, и без его согласия не хотят знакомить широкую общественность с малышом.

"Это какая-то интимная часть нашей жизни. Вот сейчас мы можем у него спросить, я ему показываю фото и говорю: "Иван, ты хочешь, чтобы мы эту фотографию показали всем?" — он говорит: "Нет", - пояснил ведущий.

Катя и Юрий решили не показывать сына без его согласия (фото: instagram.com/kosadcha)

Также он опроверг слухи о том, что ждет выгодных предложений от ведущих украинских глянцев снять сына в фотосессии и продать кадры с ним подороже. Зато Юрий признался, на кого на самом деле похож Иван. Поклонники ведущего давно заподозрили что мальчик – копия папы. И шоумен подтвердил их догадки.

"Говорят, мальчик должен быть похожим на маму. Я смотрю на свои фото 5-6-летнего возраста, то он чем-то очень похож на меня лицом. Но я смотрю на его длинные ноги и понимаю, что он будет высоким, как мама и по каким-то вещам он очень похож на нее", - описал сына Юрий.

Ведущий признался, что мечтает еще и о дочери.

Юрий пояснил, почему прячет лицо Ванюши