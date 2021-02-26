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Схожий на мене: Горбунов чесно розповів, коли покаже обличчя сина і чому його приховує

Автор: Lite

Юрій Горбунов вільний час намагається присвячувати коханій сім'ї – дружині Каті Осадчій і 4-річному синові Івану. Він із задоволенням ділиться в фотоблозі фото з найближчими, але обличчя хлопчика досі шанувальникам так і не показав. Чому? Це питання турбує багатьох підписників ведучого, і він вирішив відповісти на нього привселюдно.

В інтерв'ю Славі Дьоміну для його програми "Слава+" на YouTube-каналі "ЛюксФМ" Юрій зізнався , що покаже Івана публіці лише тоді, коли той сам цього захоче.

Саме до такої домовленості прийшли вони з дружиною, адже поважають вибір хлопчика як особистості, і без його згоди не хочуть знайомити широку громадськість з малюком.

"Це якась інтимна частина нашого життя. Ось зараз ми можемо у нього запитати, я йому показую фото і кажу: "Іване, ти хочеш, щоб ми цю фотографію показали всім?" — він каже: "Ні", - пояснив ведучий.

Катя і Юрій вирішили не показувати сина без його згоди (фото: instagram.com/kosadcha)

Також він спростував чутки про те, що чекає вигідних пропозицій від провідних українських глянців зняти сина у фотосесії і продати кадри з ним подорожче. Натомість Юрій зізнався, на кого насправді схожий Іван. Шанувальники ведучого давно запідозрили що хлопчик – копія тата. І шоумен підтвердив їхні здогадки.

"Кажуть, хлопчик повинен бути схожим на маму. Я дивлюся на свої фото 5-6-річного віку, то він дуже схожий на мене обличчям. Але я дивлюся на його довгі ноги і розумію, що він буде високим, як мама і за якимись реами він дуже схожий на неї", - описав сина Юрій.

Юрій пояснив, чому ховає обличчя Івасика

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов розповів про зворушливі спільні пологи.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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