Как похож на папу! Бабкин впервые показал лицо младшего сыночка Елисея

Сергею Бабкину в начале года пришлось непросто – он узнал о неутешительном диагнозе и вынужден был в срочном порядке ехать на две офтальмологические операции за границу. Но все страшное осталось позади, теперь музыкант наслаждается жизнью и активно работает. Он признается, что самое важно для него в жизни – любимая семья. Так, Сергей – многодетный папа, а также воспитывает сына от предыдущего брака своего жены Снежаны – Артура. А вот младшенького члена семьи Бабкиных, сыночка Елисея, артист показал впервые!
Так, на странице в Instagram Сергей опубликовал забавный семейный кадр.
Звездный папа в первый раз показал лицо сынишки. Малыш сидит у него на шее и заливисто смеется. На нем – крохотный темно-синий спортивный костюм с белыми полосками. Папа и сын дурачатся и показывают язык прямо в камеру.
"Лис", - коротко подписал семейный мужской портрет Бабкиных певец.
Сергей Бабкин показал младшего сына (фото: instagram.com/babkin_official)
Поклонники артиста тут же принялись делиться первыми впечатлениями и заметили, что Елисей растет копией своего папы.
К слову, на Пасху Сергей с женой и тремя детьми ходил в храм. Тогда он держал Елисея на руках, повернутым спиной к камере. Стоит отметить, что малышу уже почти два года – в июне он будет праздновать свой второй день рождения.
К слову, откровения жены Сергея, Снежаны об его изменах всколыхнули всю сеть – пара достойно прошла все испытания, а их союз лишь окреп.