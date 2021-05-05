Как похож на папу! Бабкин впервые показал лицо младшего сыночка Елисея

Звездный папа в первый раз показал лицо сынишки. Малыш сидит у него на шее и заливисто смеется. На нем – крохотный темно-синий спортивный костюм с белыми полосками. Папа и сын дурачатся и показывают язык прямо в камеру.

"Лис", - коротко подписал семейный мужской портрет Бабкиных певец.

Сергей Бабкин показал младшего сына (фото: instagram.com/babkin_official)

Поклонники артиста тут же принялись делиться первыми впечатлениями и заметили, что Елисей растет копией своего папы.

Ура! Какие вы прекрасные

Классные!

Какой хорошенький

Ваша копия

Какой необыкновенный

Лисенок- на папу похож очень

Какое чудо

Красавчик

Очень похожи

К слову, на Пасху Сергей с женой и тремя детьми ходил в храм. Тогда он держал Елисея на руках, повернутым спиной к камере. Стоит отметить, что малышу уже почти два года – в июне он будет праздновать свой второй день рождения.