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Як схожий на тата! Бабкін вперше показав обличчя молодшого синочка Єлисея

Автор: Lite

Сергію Бабкіну на початку року довелося непросто - він дізнався про невтішний діагноз і змушений був в терміновому порядку їхати на дві офтальмологічні операції за кордон. Але все страшне залишилося позаду, тепер музикант насолоджується життям і активно працює. Він зізнається, що найважливіше для нього в житті – кохана родина. Так, Сергій - багатодітний тато, а також виховує сина від попереднього шлюбу своєї дружини Сніжани – Артура. А ось молодшенького члена сім'ї Бабкіних, синочка Єлисея, артист показав вперше!

Так, на сторінці в Instagram Сергій опублікував кумедний сімейний кадр.

Зірковий тато в перший раз показав обличчя синочка. Малюк сидить у нього на шиї і заливисто сміється. На ньому - крихітний темно-синій спортивний костюм з білими смужками. Тато і син дуркують і показують язика прямо в камеру.

"Лис", - коротко підписав сімейний чоловічий портрет Бабкіних співак.

Сергій Бабкін показав молодшого сина (фото: instagram.com/babkin_official)

Шанувальники артиста тут же почали ділитися першими враженнями і помітили, що Єлисей росте копією свого тата.

  • Ура! Які ви прекрасні
  • Класні!
  • Який гарненький
  • Ваша копія
  • Який незвичайний
  • Лисеня - на тата схожий дуже
  • Яке диво
  • Красунчик
  • Дуже схожі

До слова. на Великдень Сергій з дружиною і трьома дітьми ходив до храму. Тоді він тримав Єлисея на руках, повернутимспиною до камери. Варто зазначити, що малюкові вже майже два роки – в червні він буде святкувати свій другий день народження.

До слова, одкровення дружини Сергія, Сніжани про його зради сколихнули всю мережу - пара гідно пройшла всі випробування, а їх союз лише зміцнів.

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Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина