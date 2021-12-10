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Похудевшая Наталья Могилевская сразила шикарным образом на красной дорожке

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Наталья Могилевская, которая в этом году взялась за свою фигуру и похудела на 10 килограммов, покорила роскошным образом на светском мероприятии. Артистка в эффектном наряде появилась на красной дорожке "Музыкальной платформы".

В своем Instagram звезда продемонстрировала свой аутфит и похвасталась полученной наградой.

Счастливая Наталья позировала с букетом цветов и заветной статуэткой, которую она получила за свою песню "До дна" как лучшую песню года.

Для выхода в свет исполнительница выбрала элегантное черное платье миди с пикантным разрезом до бедра, которое дополнила красным жакетом с оригинальным декором из кружева и кисточек.

Завершают эффектный лук черные босоножки на массивном каблуке, уложенные локонами волосы и макияж с акцентом на глаза.

Наталья Могилевская вышла в свет в стильном наряде (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Лучшая песня года "До Дна". Спасибо, @kanalukraina за награду! Спасибо вам, мои слушатели и поклонники! Обещаю в следующем году вас порадовать новыми хитами и неожиданными дуэтами!" - написала довольная Могилевская.

Фолловеры не стали скупиться на поздравления и комплименты для певицы в комментариях.

  • Наряд - бимба!!!
  • Умница!
  • Сексуальная леди
  • Наташа красавица, всё Наташи такие
  • Виглядаєте просто вогонь
  • Вы большая молодец. Спасибо за песни
  • У вас шикарний образ
  • Красотка!! Как всегда на высоте.Ты лучшая!!
  • Наталка, ваші пісні фантастичні, щодня переслуховую
  • Браво! Радуйте нас своими песнями ещё много лет!
  • Як завжди супер
  • Обожнюю вас, чарівна леді

Ранее Наталья Могилевская засветилась с загадочным мужчиной и рассказала о его предложении.

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Наталья Могилевская