Струнка Наталія Могилевська вразила шикарним образом на червоній доріжці

Українська співачка Наталія Могилевська, яка цього року взялася за свою фігуру і схудла на 10 кілограмів, підкорила розкішним образом на світському заході. Артистка в ефектному вбранні з'явилася на червоній доріжці "Музичної платформи".
У своєму Instagram зірка продемонструвала свій аутфіт і похвалилася отриманою нагородою.
Щаслива Наталя позувала з букетом квітів і заповітною статуеткою, яку вона отримала за свою пісню "До дна" як кращу пісню року.
Для виходу в світ виконавиця вибрала елегантне чорне плаття міді з пікантним розрізом до стегна, яке доповнила червоним жакетом з оригінальним декором з мережива і китиць.
Завершують ефектний лук чорні босоніжки на масивному каблуці, укладене локонами волосся і макіяж з акцентом на очі.
Наталя Могилевська вийшла у світ у стильному вбранні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Краща пісня року "До Дна". Дякую, @kanalukraina за нагороду! Спасибі вам, мої слухачі і шанувальники! Обіцяю в наступному році вас порадувати новими хітами і несподіваними дуетами!" - написала задоволена Могилевська.
Фолловери не стали скупитися на привітання і компліменти для співачки в коментарях.
Раніше Наталія Могилевська засвітилася з загадковим чоловіком і розповіла про його пропозицію.