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Струнка Наталія Могилевська вразила шикарним образом на червоній доріжці

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Наталія Могилевська, яка цього року взялася за свою фігуру і схудла на 10 кілограмів, підкорила розкішним образом на світському заході. Артистка в ефектному вбранні з'явилася на червоній доріжці "Музичної платформи".

У своєму Instagram зірка продемонструвала свій аутфіт і похвалилася отриманою нагородою.

Щаслива Наталя позувала з букетом квітів і заповітною статуеткою, яку вона отримала за свою пісню "До дна" як кращу пісню року.

Для виходу в світ виконавиця вибрала елегантне чорне плаття міді з пікантним розрізом до стегна, яке доповнила червоним жакетом з оригінальним декором з мережива і китиць.

Завершують ефектний лук чорні босоніжки на масивному каблуці, укладене локонами волосся і макіяж з акцентом на очі.

Наталя Могилевська вийшла у світ у стильному вбранні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Краща пісня року "До Дна". Дякую, @kanalukraina за нагороду! Спасибі вам, мої слухачі і шанувальники! Обіцяю в наступному році вас порадувати новими хітами і несподіваними дуетами!" - написала задоволена Могилевська.

Фолловери не стали скупитися на привітання і компліменти для співачки в коментарях.

  • Наряд - Бімба!!!
  • Розумниця!
  • Сексуальна леді
  • Наташа красуня, всі Наташі такі
  • Виглядаєте просто вогонь
  • Ви велика молодець. Дякую за пісні
  • У вас шикарний образ
  • Красуня!! Як завжди на висоті.Ти найкраща!!
  • Наталка, ваші пісні фантастичні, щодня переслуховую
  • Браво! Радуйте нас своїми піснями ще багато років!
  • Як завжди супер
  • Обожнюю вас, чарівна леді

Раніше Наталія Могилевська засвітилася з загадковим чоловіком і розповіла про його пропозицію.

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Наталя Могилевська