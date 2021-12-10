Струнка Наталія Могилевська вразила шикарним образом на червоній доріжці

Щаслива Наталя позувала з букетом квітів і заповітною статуеткою, яку вона отримала за свою пісню "До дна" як кращу пісню року.

Для виходу в світ виконавиця вибрала елегантне чорне плаття міді з пікантним розрізом до стегна, яке доповнила червоним жакетом з оригінальним декором з мережива і китиць.

Завершують ефектний лук чорні босоніжки на масивному каблуці, укладене локонами волосся і макіяж з акцентом на очі.

Наталя Могилевська вийшла у світ у стильному вбранні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Краща пісня року "До Дна". Дякую, @kanalukraina за нагороду! Спасибі вам, мої слухачі і шанувальники! Обіцяю в наступному році вас порадувати новими хітами і несподіваними дуетами!" - написала задоволена Могилевська.

Фолловери не стали скупитися на привітання і компліменти для співачки в коментарях.