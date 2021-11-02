Пока Горбунов с детьми: Осадчая засыпала сеть атмосферными фото из Берлина

Так, для начала Катя устроила многочасовую велосипедную прогулку по живописным улицам. Она надела синий спортивный костюм и куртку в тон, а также белые кроссовки.

"Всі обмеження останніх років змусили нас ще більше цінувати можливість подорожувати. Ми з Іллєю були в Берліні наприкінці 2019, тоді я подумала, що треба повернутися навесні і влаштувати велику велосипедну прогулянку, повернення зайняло трохи більше часу. Берлін прекрасний і осінь йому личить. Кілометри не рахувала, але на радощах об’їздила всі улюблені місця, сім годин прилетіли непомітно", - поделилась своей радостью ведущая.

Далее она гуляла уже пешком, наслаждаясь интересной архитектурой и красивыми видами.

"Зливаюсь з Берліном. Коротка, але надихаюча поїздка. Будую план на майбутнє", - отметила Осадчая.

Напоследок звезда устроила фотосессию в знаковых местах Берлина и поделилась лайфхаком, как получать красивые фото, когда путешествуешь одна.

Катя Осадчая поделилась атмосферными осенними кадрами из Берлина (фото: instagram.com/kosadcha)

"А ви просите незнайомих людей вас сфотографувати? Ось світлини авторства людей з різних кінців світу. біля Бернінер Дом мене фотографувала дівчина з Іспанії з прекрасним відчуттям композиціі, погляд знизу - дівчинка німкеня років 10, а фото з колонами - група туристів з Мексики, що шукали кращій ракурс між колонами і я його знайшла. За кожним фото тепер своя історія. Повернулася і вже знову хочу до Берліна. Домовилися з Іллєю, що обов’язково взимку знову злітаємо, як два роки тому", - рассказала Катя.