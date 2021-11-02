Поки Горбунов з дітьми: Осадча засипала мережу атмосферними фото з Берліна

Так, для початку Катя влаштувала багатогодинну велосипедну прогулянку по мальовничих вулицях. Вона одягла синій спортивний костюм і куртку в тон, а також білі кросівки.

"Всі обмеження останніх років змусили нас ще більше цінувати можливість подорожувати. Ми з Іллєю були в Берліні наприкінці 2019, тоді я подумала, що треба повернутися навесні і влаштувати велику велосипедну прогулянку, повернення зайняло трохи більше часу. Берлін прекрасний і осінь йому личить. Кілометри не рахувала, але на радощах об'їдила всі улюблені місця, сім годин прилетіли непомітно", - поділилася своєю радістю ведуча.

Далі вона гуляла вже пішки, насолоджуючись цікавою архітектурою і красивими видами.

"Зливаюсь з Берліном. Коротка, але надихаюча поїздка. Будую план на майбутнє", - зазначила Осадча.

Наостанок зірка влаштувала фотосесію в знакових місцях Берліна і поділилася лайфхаком, як отримувати гарні фото, коли подорожуєш одна.

Катя Осадча поділилася атмосферними осінніми кадрами з Берліна (фото: instagram.com/kosadcha)

"А ви просите незнайомих людей вас сфотографувати? Ось світлини авторства людей з різних кінців світу. біля Бернінер Дом мене фотографувала дівчина з Іспанії з прекрасним відчуттям композиціі, погляд знизу - дівчинка німкеня років 10, а фото з колонами - група туристів з Мексики, що шукали кращій ракурс між колонами і я його знайшла. За кожним фото тепер своя історія. Повернулася і вже знову хочу до Берліна. Домовилися з Іллєю, що обов’язково взимку знову злітаємо, як два роки тому", - розповіла Катя.