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Пока мама на съемках: Юрий Горбунов показал, как нянчится с 3-месячным сыном

Автор: Марина Настевич

Украинский телеведущий Юрий Горбунов растрогал сеть новым фото с младшим сыном Даниилом. Шоумен показал, как нянчится с малышом, пока мама Катя Осадчая занята на работе.

Милый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, 3-месячный малыш лежит на кровати, а звездный папа склонился над ним и кормит из бутылочки.

"Наша мама на съемках! Неусатый нянь при деле!" – подписал милый кадр Горбунов.

Юрий Горбунов показал, как заботится о младшем сыночке (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети оценили усилия заботливого папы и расхвалили его в комментариях. Некоторые посоветовали рожать уже и дочку "для комплекта".

  • Як мило!!! Така іділія, татко та син!
  • Какой Вы молодец!
  • Яка милота
  • Грудью надо кормить ..а не на зйомках... ребенок есть ребенок.
  • Прекрасні незабутні моменти
  • Здорова, когда в доме гармония
  • Молодець татко!
  • Ви - приклад справжнього Батька
  • Очень трогательное фото
  • Как это мило. Вы умничка. Так и должно быть в жизни каждого ребёнка
  • Дбайливий татусь
  • Мимишки. Молодцы мужики, справляются
  • ОЦЕ БАТЬКО І Я РОЗУМІЮ! Відправте Катю не на зйомки, а по дочку, щоб вже був комплект

Напомним, ранее Юрий Горбунов восхитил кулинарными способностями 4-летнего сына Ивана.

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Катя ОсадчаяЮрий Горбунов