Пока мама на съемках: Юрий Горбунов показал, как нянчится с 3-месячным сыном

Так, 3-месячный малыш лежит на кровати, а звездный папа склонился над ним и кормит из бутылочки.

"Наша мама на съемках! Неусатый нянь при деле!" – подписал милый кадр Горбунов.

Юрий Горбунов показал, как заботится о младшем сыночке (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети оценили усилия заботливого папы и расхвалили его в комментариях. Некоторые посоветовали рожать уже и дочку "для комплекта".