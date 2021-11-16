Поки мама на зйомках: Юрій Горбунов показав, як няньчиться з 3-місячним сином

Український телеведучий Юрій Горбунов зворушив мережу новим фото з молодшим сином Данилом. Шоумен показав, як няньчиться з малюком, поки мама Катя Осадча зайнята на роботі.
Милий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Так, 3-місячний малюк лежить на ліжку, а зоряний тато схилився над ним і годує з пляшечки.
"Наша мама на зйомках! Невусатий нянь при ділі!" - підписав милий кадр Горбунов.
Юрій Горбунов показав, як піклується про молодшого синочка (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Користувачі мережі оцінили зусилля дбайливого тата і розхвалили його в коментарях. Деякі порадили народжувати вже і дочку "для комплекту".
Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов захопив кулінарними здібностями 4-річного сина Івана.