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Пока мама занята: идеальный отец Дэвид Бекхэм веселится с детьми на рождественской ярмарке

Автор: RBC.UA

46-летний Дэвид Бекхэм в который раз растрогал сеть и подтвердил свой статус идеального отца. Экс-футболист отправился на рождественскую ярмарку с младшими детьми: 19-летним Ромео, 16-летним Крузом и 10-летней Харпер Севен.

Милый пост, который опубликовал безупречный семьянин, вызвал восторг среди подписчиков.

Дэвид с детьми посетили Гайд-парк в Лондоне, где сейчас разбили рождественскую ярмарку Winter Wonderland. На видео и фото все четверо катаются на аттракционах, веселятся, наслаждаются угощениями и праздничной атмосферой.

Остальные члены семьи - 47-летняя Виктория Бекхэм, и 22-летний Бруклин - наверняка хотели бы присутствовать там. Но икона стиля накануне праздников занята многочисленными проектами. А Бруклин, как будущий муж своей возлюбленной Николы Пельтц, сейчас в Америке и занят приготовлениями к свадьбе.

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Виктория БекхэмДэвид Бекхэм