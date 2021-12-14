Поки мама зайнята: ідеальний батько Девід Бекхем веселиться з дітьми на різдвяному ярмарку

46-річний Девід Бекхем вкотре зворушив мережу і підтвердив свій статус ідеального батька. Екс-футболіст відправився на різдвяний ярмарок з молодшими дітьми: 19-річним Ромео, 16-річним Крузом і 10-річною Харпер Севен.
Милий пост, який опублікував бездоганний сім'янин, викликав захват серед фоловерів.
Девід з дітьми відвідали Гайд-парк в Лондоні, де зараз розбили різдвяний ярмарок Winter Wonderland. На відео і фото всі четверо катаються на атракціонах, веселяться, насолоджуються частуваннями і святковою атмосферою.
Решта членів сім'ї - 47-річна Вікторія Бекхем, і 22-річний Бруклін - напевно хотіли б бути присутніми там. Але ікона стилю напередодні свят зайнята численними проектами. А Бруклін, як майбутній чоловік своєї коханої ніколи Пельтц, зараз в Америці і зайнятий приготуваннями до весілля.
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