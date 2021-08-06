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Пока папа на работе: беременная Осадчая показала, как развлекается с сыном в Турции

Автор: Марина Настевич

Беременная третьим ребенком Катя Осадчая старается по полной насладиться этим летом. Сейчас она вместе с младшим сыном Иваном отдыхает на турецком побережье. С ними был и Юрий Горбунов, однако он вынужден был вернуться к работе. Ну а его супруга показала, как проводит время в отсутствие любимого.

Красочным фото из бассейна Катя поделилась в Instagram.

Ведущая запечатлена в черном купальнике без бретелей с пикантным декольте. Ее волосы собраны в пучок, а на лице нет макияжа.

Осадчая держит на руках 4-летнего сыночка, который нежно обнимает маму, а та тянется его поцеловать.

Катя Осадчая показала нежности с сыном на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

"Мамине щастя. Так швидко росте, скоро мама буде не дуже потрібна, треба ловити моменти", - подписала трогательный кадр звездная мама.

"А татко вже на роботі", - отметил Горбунов в комментарии.

Подписчики же заверили Катю, что мама будет нужна всегда, и оставили ей теплые отзывы.

  • Мама буде потрібна завжди. А такі моменти цінні у будь якому віці
  • Це правда, потрібно ловити моменти.
  • Бажаю вам бути потрібною завжди
  • Мама завжди потрібна. Милуюся Вашими світлинами та цінностями. Будьте щасливі!
  • Класні
  • Золоті слова
  • Лучшее чувство в мире
  • Мамин хлопчик!

Напомним, ранее Катя Осадчая в полосатом купальнике показала внушительный животик и рассказала, что успела сделать за лето.

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Катя Осадчаятелеведущаясын