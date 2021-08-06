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Поки тато на роботі: вагітна Осадча показала, як розважається з сином у Туреччині

Автор: Марина Настевич

Вагітна третьою дитиною Катя Осадча намагається по повній насолодитися цим літом. Зараз вона разом з молодшим сином Іваном відпочиває на турецькому узбережжі. З ними був і Юрій Горбунов, проте він змушений був повернутися до роботи. Ну а його дружина показала, як проводить час за відсутності коханого.

Барвистим фото з басейну Катя поділилася в Instagram.

Ведуча відображена в чорному купальнику без бретелей з пікантним декольте. Її волосся зібране в пучок, а на обличчі немає макіяжу.

Осадча тримає на руках 4-річного синочка, який ніжно обіймає маму, а та тягнеться його поцілувати.

Катя Осадча показала ніжності з сином на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

"Мамине щастя. Так швидко росте, скоро мама буде не дуже потрібна, треба ловити моменти", - підписала зворушливий кадр зіркова мама.

"А татко вже на роботі", - зазначив Горбунов у коментарі.

Підписники ж запевнили Катю, що мама буде потрібна завжди, і залишили їй теплі відгуки.

  • Мама буде потрібна завжди. А такі моменти цінні у будь-якому віці
  • Це правда, потрібно ловити моменти.
  • Бажаю вам бути потрібною завжди
  • Мама завжди потрібна. Милуюся вашими світлинами та цінностями. Будьте щасливі!
  • Класні
  • Золоті слова
  • Найкраще почуття в світі
  • Мамин хлопчик!

Нагадаємо, раніше Катя Осадча в смугастому купальнику показала значний животик і розповіла, що встигла зробити за літо.

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Катя Осадчателеведущаясын