Полностью голая Эшли Грэм показала целлюлит и лишние килограммы: я люблю себя такой

Эшли Грэм никогда не была скромной девушкой: модель прославилась своими пышными формами и не стремилась соответствовать навязанным идеалам. 33-летняя знаменитость привыкла шокировать публику смелыми фото, где показывает правдивую картину. Никакой ретуши целлюлита и складочек. Только реальные параметры и красота тела как оно есть.

Эшли в новом ролике (видео: instagram.com/ashleygraham)

Новый пост в таком духе модель показала на днях. Молодая мама демонстрирует короткий ролик, на котором позирует полностью голой. Ее тело украшает только аксессуары: стильное колье в виде цепочки с подвеской, а также серьги. Волосы Грэм уложила в гладкую укладку. Эшли сидит таким образом, чтобы хорошо было видно ее роскошные бедра, а также пышную грудь. При этом целлюлит и складочки она не стала ретушировать.

"Я люблю себя, не каждый день, но большинство. В любом случае…", - написала звезда. Разумеется, в ответ она услышала массу приятных слов. Фанаты уверяют девушку, что она идеальна. Многие просят ее и дальше показывать, как нужно относиться к своему телу, а также благодарят за мотивацию оставаться верными себе.

Ранее Эшли показала, как они с мужем проводят свой досуг.