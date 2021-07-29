Полуголая на балконе: Настя Каменских засветила аппетитные ягодицы в стрингах

Настя позировала на балконе своего номера в черном нижнем белье, с распщуенными волосами и без макияжа. Она принимала соблазнительные позы, демонстрируя свою сочную фигуру во всей красе.

На одном из фото звезда и вовсе повернулась спиной к камере, засветив аппетитные ягодицы в стрингах.

Настя Каменских устроила откровенную фотосессию в белье (фото: instagram.com/kamenskux)

"Good morning, пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет", - пожелала поклонникам Каменских.

Горячие кадры пришлись по вкусу фолловерам певицы и они оставили немало восторженных слов в комментариях.