Напівгола на балконі: Настя Каменських засвітила апетитні сідниці в стрингах

Настя позувала на балконі свого номера в чорній нижній білизні, з розпщуенним волоссям і без макіяжу. Вона приймала спокусливі пози, демонструючи свою соковиту фігуру у всій красі.

На одному з фото зірка і зовсім повернулася спиною до камери, засвітивши апетитні сідниці в стрінгах.

Настя Каменських влаштувала відверту фотосесію в білизні (фото: instagram.com/kamenskux)

"Good morning, нехай ваш день буде сьогодні такий же медовий, як мій світанок", - побажала шанувальникам Каменських.

Гарячі кадри припали до смаку фоловерам співачки і вони залишили чимало захоплених слів у коментарях.