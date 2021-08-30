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Полуголая в бассейне: Тина Кунаки свела с ума роскошным телом в бикини

Автор: RBC.UA

Тина Кунаки последние летние деньки проводит на отдыхе. Модель не упускает возможности позагорать, поплавать и сделать несколько эффектных снимков в бикини.

Новый пост она сделала максимально горячим.

Тина позирует в бассейне в ярко-розовом бикини с золотистыми цепочками вместо бретелек. Модель сделала несколько фото, а также видео. Молодая жена Венсана Касселя не стала делать макияж, волосы намокли от купания, а тело стало практически шоколадного оттенка… Стройная и в то же время с формами фигура модели свела сеть с ума.

"Ты просто огонь", "Вау", "Королева", "Нереальная женщина", "Идеал", "И Бог создал Тину", "Ты моя любимая девочка", - взорвалась сеть комментариями.

Тина Кунаки на новых фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

К слову, Венсан Кассель в этот раз не стал комментировать кадр. Хотя обычно он не упускает возможности восхититься молодой женой. Вполне возможно, что слухи о неполадках в паре действительно имеют место быть. Все началось с того, что пара много времени проводит отдельно и крайне редко появляется вместе. Тина даже несколько раз летала отдыхать одна. По некоторым источникам, даже брак пары висит на волоске.

В то же время третью годовщину свадьбы они оба отметили трогательными постами. Как Венсан, так и Тина постарались выразить друг другу всю любовь.

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Тина КунакиВенсан КассельШоу-бизнес