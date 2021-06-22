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Полуголая Эмили Ратаковски взбудоражила сеть откровенными фото: слишком горячо!

Автор: RBC.UA

Эмили Ратаковски уже не раз демонстрировала свою постройневшую после родов фигуру. Но в новой фотосессии для собственного бренда Inamorata явно превзошла себя.

Съемка, где Эмили позирует полуобнаженной, вышла максимально горячей.

Эмили демонстрирует новинки - соблазнительные купальники и нижнее белье, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительное тело. Наряды с цветочным принтом в приглушенных коричневых оттенках дополнил макияж им в тон. Вся картинка получилась гармоничной и невероятно горячей. И откровенные позы Эмили тому только способствовали.

Эмили Ратаковски для своего бренда (фото: instagram.com/emrata)

В собственном блоге девушка показала не только кадры со съемок, но и свои фото с прогулки, где она позирует на фоне биллбордов. Для выхода на улицу молодая мамочка также выбрала образ достаточно соблазнительный.

Эмили Ратаковски в новом луке (фото: instagram.com/emrata)

Эмили предстала в крошечных джинсовых шортах, которые дополнила черным ремнем, и бежевом топе, под которым видно черное нижнее белье. Белые кеды, а также плетеная сумочка, серьги-кольца и крупные часы завершили как всегда продуманный до мелочей лук инстадивы.

Ранее мы писали, что Эмили отметила 30-летие на райском острове.

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