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Эмили Ратаковски сверкнула обнаженной грудью в ультрамодном мини-платье

Автор: RBC.UA

Эмили Ратаковски заметно постройнела после родов. И теперь ее наряды стали еще более откровенными и провокационными.

Недавно она продемонстрировала, что предпочитает выходить в свет без нижнего белья.

Эмили Ратаковски вышла на прогулку в белом мини-платье с обнаженной спиной и воротом, которое не предполагает наличие бюстгальтера. Правда, вариант получился уж больно откровенный: по бокам платье практически полностью оголило грудь молодой мамочки.

Эмили Ратаковски в новом образе (фото: instagram.com/emrata)

Образ Эмили разбавила утонченными босоножками на низком ходу, а также сумочкой-кольчугой на цепочке. Ратаковски явно соскучилась по тусовкам, так как постаралась сделать более выразительный, чем обычно, макияж, и безупречную укладку.

Эмили Ратаковски на обложке V Magazine (фото: instagram.com/emrata)

Позже модель похвасталась также новой съемкой - она украсила обложку V Magazine. Примечательно, что знойной модели подобрали образ достаточно скромный. Эмили продемонстрировала классическое сочетание: белая рубашка и джинсы. Стоит отметить, что многим фанатам она показалась в таком наряде не менее сексуальной.

Ранее мы писали, что Ратаковски представила новую линию своего бренда, устроив горячую фотосессию.

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