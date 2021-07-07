Эмили Ратаковски сверкнула обнаженной грудью в ультрамодном мини-платье

Эмили Ратаковски вышла на прогулку в белом мини-платье с обнаженной спиной и воротом, которое не предполагает наличие бюстгальтера. Правда, вариант получился уж больно откровенный: по бокам платье практически полностью оголило грудь молодой мамочки.

Эмили Ратаковски в новом образе (фото: instagram.com/emrata)

Образ Эмили разбавила утонченными босоножками на низком ходу, а также сумочкой-кольчугой на цепочке. Ратаковски явно соскучилась по тусовкам, так как постаралась сделать более выразительный, чем обычно, макияж, и безупречную укладку.

Эмили Ратаковски на обложке V Magazine (фото: instagram.com/emrata)

Позже модель похвасталась также новой съемкой - она украсила обложку V Magazine. Примечательно, что знойной модели подобрали образ достаточно скромный. Эмили продемонстрировала классическое сочетание: белая рубашка и джинсы. Стоит отметить, что многим фанатам она показалась в таком наряде не менее сексуальной.