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Емілі Ратаковскі блиснула голими грудьми в ультрамодній міні-сукні

Автор: RBC.UA

Емілі Ратаковскі помітно пострункішала після пологів. І тепер її вбрання стали ще більш відвертими і провокаційними.

Нещодавно вона продемонструвала, що вважає за краще виходити в світ без нижньої білизни.

Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку в білій міні-сукні з оголеною спиною і коміром, яка не передбачає наявність бюстгальтера. Правда, варіант вийшов аж надто відвертим: з боків плаття практично повністю оголило груди молодої матусі.

Емілі Ратаковскі в новому образі (фото: instagram.com/emrata)

Образ Емілі розбавила витонченими босоніжками на низькому ходу, а також сумочкою-кольчугою на ланцюжку. Ратаковскі явно скучила за тусовками, так як постаралася зробити більш виразний, ніж зазвичай, макіяж, і бездоганну укладку.

Емілі Ратаковскі на обкладинці V Magazine (фото: instagram.com/emrata)

Пізніше модель похвалилася також новою зйомкою - вона прикрасила обкладинку V Magazine. Примітно, що спекотній моделі підібрали образ досить скромний. Емілі продемонструвала класичне поєднання: біла сорочка і джинси. Варто відзначити, що багатьом фанатам вона здалася в такому одязі не менш сексуальною.

Раніше ми писали, що Ратаковскі представила нову лінію свого бренду, влаштувавши гарячу фотосесію.

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