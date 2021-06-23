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Полуголая и с ярким макияжем: Белла Хадид похвасталась точеной фигурой на горячих фото

Новина українською →
США, Среда 23 июня 2021 19:18
Полуголая и с ярким макияжем: Белла Хадид похвасталась точеной фигурой на горячих фото Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадид в последнее время крайне редко делится постами с рабочих проектов. Девушка увлеклась поисками себя, а потому больше внимания уделяет вдохновляющим постам о душе.

Но порой все же ее страсть к откровенным лукам берет верх, и она показывает горячие фото из личного архива.

"Прошлая я вдохновляет будущую меня", - написала девушка под снимком, где позирует полуобнаженной. По крайней мере, на фото видно только ее голые плечи. Белле сделали яркий макияж в духе 90-х с синими тенями, а также перламутровыми губами, а также необычную прическу с челкой и крупными локонами на затылке. Такой горячий контент на странице популярной модели вызвал небывалый ажиотаж среди фанатов. По всей видимости, они уже просто не надеялисб увидеть нечто подобное в ее блоге.

Полуголая и с ярким макияжем: Белла Хадид похвасталась точеной фигурой на горячих фотоПолуголая и с ярким макияжем: Белла Хадид похвасталась точеной фигурой на горячих фото

Белла Хадид на архивных фото (фото: instagram.com/bellahadid)

Также модель поделилась фото со своим братом Анваром, который 22 июня отметил свое 22-летие. 24-летняя Белла показала массу архивных фото из детства, а также кадров с красных дорожек и милых домашних фото.

Полуголая и с ярким макияжем: Белла Хадид похвасталась точеной фигурой на горячих фотоПолуголая и с ярким макияжем: Белла Хадид похвасталась точеной фигурой на горячих фото

Полуголая и с ярким макияжем: Белла Хадид похвасталась точеной фигурой на горячих фотоБелла Хадид с Анваром (фото: instagram.com/bellahadid)

"С днем рождения моего любимого человека на планете. Мой защитник! Мой духовный воин и близнец. Ты заставляешь меня гордиться тем, что я твоя сестра. Меня вдохновляют любовь, страсть и творчество, которые ты вкладываешь во все, что делаешь. Хотела бы я быть с тобой сегодня. Мое сердце буквально разбито. Но в любом случае. Я знаю, что у тебя будет лучший день, и я так горжусь тем, кем ты есть!!! Лучший парень, лучший стиль, лучший мозг, лучшее сердце. Я очень по тебе тоскую", - написала любящая сестра.

Также мы писали, как Белла предлагает носить универсальную летнюю вещь - белую рубашку.

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