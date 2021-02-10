Полуголые на пляже: Ким и Кортни Кардашьян засыпали сеть откровенными фото в купальниках

Ким Кардашьян надела необычный купальник, который состоял из откровенного бюстгальтера с длинными тесемками, а также шорт-велосипедок. Кортни надела красное бикини минимального размера, которое едва прикрывало формы старшей из сестер Кардашьян. Луки обеих дополнили солнцезащитные очки, а также золотые украшения. Именно им уделила внимание в подписи Ким.

Ким Кардашьян и Кортни на отдыхе (фото: instagram.com/kourtneykardash)

"Кортни потеряла серьгу в океане, поэтому я помогла ей найти ее", - написала 40-летняя модель и королева Instagram. В ответ она получила массу комплиментов. Также многие отметили, что Ким и Кортни невероятно похожи, "просто одинаковые".

Примечательно, что Ким стала постить очень много откровенного контента, который многие связывают с желанием бизнесвумен поднять самооценку в тяжелое время. Сейчас они с Канье Уэстом начинают процесс развода. И по слухам, перестали общаться.