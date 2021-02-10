Напівголі на пляжі: Кім і Кортні Кардашян засипали мережу відвертими фото в купальниках

Кім Кардашьян одягла незвичайний купальник, який складався з відвертого бюстгальтера, а також шорт-велосипедок. Кортні приміряла червоне бікіні мінімального розміру, яке ледве прикривало форми старшої з сестер Кардашьян. Луки обох доповнили сонцезахисні окуляри, а також золоті прикраси. Саме їм приділила увагу у підписі Кім.

Кім Кардашьян та Кортні на відпочинку (фото: instagram.com/kourtneykardash)

"Кортні загубила сережку в океані, тому я допомогла їй знайти її", - написала 40-річна модель і королева Instagram. У відповідь вона отримала масу компліментів. Також багато хто відзначив, що Кім і Кортні неймовірно схожі, "просто однакові".

Примітно, що Кім стала постити дуже багато відвертого контенту, який багато хто пов'язує з бажанням бізнесвумен підняти самооцінку у важкий час. Зараз вони з Каньє Уестом починають процес розлучення. І за чутками, перестали спілкуватися.