Полуобнаженная у бассейна: Тина Кунаки блеснула точеной фигурой в купальнике

Тина Кунаки позирует у бассейна, повернувшись к камере спиной. Волосы она распустила, окунув их в воду. Она примерила бикини, которое состояло практически из тонких полосок ткани. А потому модель показала свое роскошное тело почти полностью обнаженным. Длинные стройные ноги, плавный изгиб спины и упругие ягодицы не оставили фанатов равнодушными. Они принялись писать, что Тина выглядит, как всегда восхитительно.

Тина Кунаки в купальниках (фото: instagram.com/tinakunakey)

Также ранее модель продемонстрировала снимки, сделанные на Капри. Кроме своего роскошного вечернего образа, она показала и фото в купальнике. Она надела желтое бикини, которое отлично гармонировало с загорелой кожей юной жены Венсана Касселя. Образ девушки дополнили крупные солнцезащитные очки, а также миниатюрная сумочка.