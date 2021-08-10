Напівоголена біля басейну: Тіна Кунакі блиснула витонченою фігурою в купальнику

Тіна Кунакі позує біля басейну, повернувшись до камери спиною. Волосся вона розпустила, зануривши його в воду. Вона приміряла бікіні, яке складалося практично з тонких смужок тканини. А тому модель показала своє розкішне тіло майже повністю оголеним. Довгі стрункі ноги, плавний вигин спини і пружні сідниці не залишили фанатів байдужими. Вони почали писати, що Тіна виглядає, як завжди, неймовірно.

Тіна Кунакі в купальнику (фото: instagram.com/tinakunakey)

Також раніше модель продемонструвала знімки, зроблені на Капрі. Крім свого розкішного вечірнього образу, вона показала і фото в купальнику. Юна дружина Венсана Касселя одягла жовте бікіні, яке відмінно гармоніювало з її засмаглою шкірою. Образ дівчини доповнили великі сонцезахисні окуляри, а також мініатюрна сумочка.