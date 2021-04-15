Полуобнаженная на пляже: Тина Кунаки блеснула стройной фигурой в прозрачном бикини

Тина Кунаки позирует в комплекте, дизайн которого разработала сама, как и все вещи бренда. Закрытый, с широкими полосками ткани, он казался бы весьма скромным по современным меркам. Если бы не одно но: верх бикини сшит из прозрачного материала (либо же просто мокрый), а потому продемонстрировал соски модели. Сверху Кунаки накинула свободного кроя хлопковую рубашку. Стильный комплект, океан, соблазнительная девушка и пляжная романтика… Снимки получились по-настоящему горячими и мгновенно покорили сеть.

Новые фото Тины Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Модель показала несколько живописных кадров, а на странице Cuup можно полюбоваться и всей съемкой. Выглядит девушка, как всегда: подтянутой и стройной. В сети фото уже собрали массу позитивных отзывов, так что бренд молодой мамы и весьма популярной модели явно процветает.

Напомним, Тина Кунаки давно признавалась в любви соцсетям: по мнению красавицы, они отлично помогают продвигать товары и способствуют узнаваемости вещей. К этому юная жена склонила и Венсана Касселя. Теперь актер старается чаще общаться с публикой в Instagram и демонстрировать свою повседневную жизнь.