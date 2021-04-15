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Напівоголена на пляжі: Тіна Кунакі блиснула стрункою фігурою в прозорому бікіні

Автор: Lite

Тіна Кунакі показала нове фото, рекламуючи вироби свого бренду нижньої білизни Cuup, а також продемонструвала своє тіло у всій красі. Заради високих продажів 24-річна дружина Венсана Касселя вирішила оголитися, показавши максимально гарячі знімки.

Фото моделі з'явилися в її блозі мережі Instagram.

Тіна Кунакі позує в комплекті, дизайн якого розробила сама, як і всі речі бренду. Закритий, з широкими смужками тканини, він здавався б досить скромним за сучасними мірками. Якби не одне але: верх бікіні зшитий з прозорого матеріалу (або ж просто мокрий), а тому продемонстрував соски моделі. Зверху Кунакі накинула вільного крою бавовняну сорочку. Стильний комплект, океан, спокуслива дівчина і пляжна романтика... Знімки вийшли по-справжньому гарячими і миттєво підкорили мережу.

Нові фото Тіни Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Модель показала кілька живописних кадрів, а на сторінці Cuup можна помилуватися і всієї зйомкою. Виглядає дівчина, як завжди: підтягнутою і стрункою. У мережі фото вже зібрали безліч позитивних відгуків, так що бренд молодої мами і вельми популярної моделі явно процвітає.

Нагадаємо, Тіна Кунакі давно зізнавалася в любові соцмережам: на думку красуні, вони відмінно допомагають просувати товари і сприяють впізнаваності речей. До цього юна дружина схилила і Венсана Касселя. Тепер актор намагається частіше спілкуватися з публікою в Instagram і демонструвати своє повсякденне життя.

Раніше ми писали, що Тіна показала архівне фото, де приміряла блискучу міні-сукня.

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