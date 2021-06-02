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Полуобнаженная Рианна похвасталась роскошными формами на жарких фото в бикини

Автор: Lite

Рианна не перестает радовать фанатов своими полуобнаженными снимками. В этот раз девушка решила показать новые модели нижнего белья, выбрав соблазнительный комплект в желтом оттенке.

Жаркий пост певицы и бизнесвумен уже набрал около 6 миллионов лайков.

Рианна предстала перед фанатами в золотистом комплекте: бюстгальтер и бикини с высокой посадкой. Дополнили образ многочисленные аксессуары: серьги-пусеты, цепочки, бусы, браслеты, кольца и часы. А дерзкую нотку добавили мюли на шпильках с меховой отделкой. Завершили лук африканские косички, собранные на затылке в хвост. А также макияж с розовым блеском на губах и мерцающими тенями на веках.

Рианна сама рекламирует вещи своего бренда (фото: instagram.com/badgalriri)

"3 минуты обдумывала подпись... Мне нечего сказать", - написала Рианна. Зато поклонникам певицы было что сказать.

"Картинка все равно говорит обо всем", "Когда пост не нуждается в подписи", "Когда собственная красота лишает тебя дара речи...", "Настроение - огонь", "Моя любимая", "Потрясающее зрелище", "Королева. Некоторые вещи не нуждаются в подписи", "Ты нереальная", - восхищаются они.

Также на днях певица показала соблазнительное фото топлес.

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