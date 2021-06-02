Напівоголена Ріанна похвалилася розкішними формами на жарких фото в бікіні

Ріанна постала перед фанатами в золотистому комплекті: бюстгальтер і бікіні з високою посадкою. Доповнили образ численні аксесуари: сережки-пусети, ланцюжки, намиста, браслети, кільця і годинник. А зухвалу нотку додали мюлі на шпильках з хутряною обробкою. Завершили лук африканські кіски, зібрані на потилиці в хвіст. А також макіяж з рожевим блиском на губах і мерехтливими тінями на повіках.

Ріанна сама рекламує речі свого бренду (фото: instagram.com/badgalriri)

"3 хвилини обмірковувала підпис... Мені нічого сказати", - написала Ріанна. Зате шанувальникам співачки було що сказати.

"Картинка все одно говорить про все", "Коли пост не потребує підпису", "Коли власна краса позбавляє тебе дару мови...", "Настрій - вогонь", "Моя улюблена", "Приголомшливе видовище", "Королева. Деякі речі не потребують підпису", "Ти неймовірна", - захоплюються вони.