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Полякова в микробикини устроила провокацию в сети: "она еще и подогревает"

Новина українською →
Понедельник 28 июня 2021 09:47
Полякова в микробикини устроила провокацию в сети: "она еще и подогревает" Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова не боится критики и не стесняется демонстрировать свои стройные формы во всей красе. За идеалной фигурой звезды стоит огромная работа, ссекретами своих тренировок и рациона она с удовольствием делится с поклонниками, а ее горячие фотосеты неизменно вызывают ажиотаж в сети.

В этот раз Королева ночи решила спровоцировать подписчиков в Instagram ярким фотосетом в алом микробикини.

Певица позирует на зелоном газоне в купальнике-бондо и демонстирует точеные формы с разных ракурсов, давая рассмотреть себя получше.

"1,2,3,4,5? Голосуем! Тыжематьей и в вашемвозрасте на выход", - сразу же предупредила строгая певица тех, кто попытается ее раскритиковать за жаркий фотосет.

Перед горячей фотосессией артистки не устояли не только поклонники, но и звездные друзья. "Ну, Полякова... На улице и так жарко, а она ещё подогревает!" - отметил Гарик Бирча. "Все класс", - по достоинству оценила снимки Ольга Цибульская. "Огонь!" - заверил Евгений Сморыгин. "А можно все и ещё 5", - написала впечатленна Анна Буткевич.

Полякова в микробикини устроила провокацию в сети: &quot;она еще и подогревает&quot;

Полякова в микробикини устроила провокацию в сети: &quot;она еще и подогревает&quot;

Полякова в микробикини устроила провокацию в сети: &quot;она еще и подогревает&quot;

Полякова в микробикини устроила провокацию в сети: &quot;она еще и подогревает&quot;

Полякова в микробикини устроила провокацию в сети: &quot;она еще и подогревает&quot;

Оля показала жаркие кадры в крошечном бикини (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ага, Фотошоп ,видно как живот подтягивали, что аж поле поплыло", - отметил в комментариях кто-то из пользователей сети. "Ну да, у меня ж пузо обычно", - парировала с юмором звезда.

Конечно, не обошлось и без порции критики, которую предвидела артистка. Но комплименты сыпались на нее как из рога изобилия.

  • Невероятно красивая женщина
  • Вы в такой отличной форме
  • Афродита прям
  • Какая красотка
  • Вау! Кошека - огонь
  • Ну просто тигрица
  • Сексуальная

Напомним, что ранее Оля Полякова устроила горячие танцы перед мужчиной в СПА.

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Оля Полякова
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