Полякова – в прозрачной блузке, Кравец – в коже: Потап слил в сеть развлечения со звездными подругами

Потап недавно жаловался, что его жена, Настя Каменских – заядлая тиктокерша , и даже показывал, как она постоянно снимает новый контент. Но сам рэпер также не прочь повеселиться на камеру и порадовать поклонников зажигательным видео. В этот раз компанию ему составили звездные подруги Оля Полякова и Елена Кравец.

Ролик с участем певицы и первой леди "Квартал 95" появился на странице продюсера в Instagram .

В коротком видео Оля в прозрачной блузке и ассиметричной юбке и Елена в кожаных облегающих штанах и клетчатой рубашке, а также Потап в светлой толстовке повторяю синхронные танцевальные движения под трек группы Mozgi - "Здравствуй опа Новый год".

Видео понравилось Лесе Никитюк, которая оставила под постом смайлы с сердечками. А вот Елену Кравец в непривычном образе и с короткой стрижкой сравили с российской певицей украинкого происхождения Анжеликой Варум.

Комплименты под подписчиков Потап достались и Оле Поляковой, да и самого рэпера вниманием поклоники не обошли.