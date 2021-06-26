Помогут всем: Могилевская назвала топ-6 простых правил для легкого похудения и рассекретила вес

Наталья опубликовала перечень правил от своего диетолога Натальи Самойленко. Так, она перечислила главные ошибки худеющих.

"Недосыпы. Своевременный сон, длящийся 7-8 часов способствует стройности, повышает иммунитет и хорошо влияет на психоэмоциональный фон. Важно ложиться спать хотя бы в тот же день, в который вы и проснулись, то есть до 24:00. А еще лучше — до 22:00-23:00.



Наталья худеет на глазах у всей страны (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)⠀

Также важно помнить о том, что гормон, отвечающий за липолиз (соматотропин) максимально вырабатывается в строго определенные часы — с 23:00 до 1:00. Если в это время вы далеко от подушки, боюсь, что снизить вес в этот день не удастся", - напомнила звезда.

Певица советует избегать промежуточных перекусов между основными приемами пищи. "Любая ЗОЖ-ная печенька, сухофруктик или чашка капуччино может полностью испортить ваш результат", - пояснила Наталья.

Также не стоит худеть в быстром темпе. Ведь такой экстремальный подход приведет к краткосрочному эффекту, а также потянет за собой развитие дефицита микронутриентов. "Ощущение усталости, слабости, пониженная концентрация внимания и снижение трудоспособности — результаты ваших голоданий. Для того, чтоб получить долгосрочный результат, нужно делать всё постепенно и с умом", - подчеркнула артистка.

Не следует пренебрегать режимом, ведь если питаться не системно, а хаотично, то обмен веществ всегда будет медленным.

Диеолог звезды дала важный совет худеющим (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Подсчет калорий – важный пункт в общей схеме похудения. Дефицит калорий поможет сбросить вес , но способен навредить организму, если дефицитарное меню не сбалансировано. Лучше модифицировать свой рацион, чем урезать питание.

Наталья развенчала еще один миф о похудении (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Замена сладкого на фрукты и сухофрукты – еще одна часта ошибка худеющих, ведь фруктоза в больших количествах приносит такой же вред, как и сахар в сладостях.

Наталья предостерегла от ошибок ( instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

К слову, накануне Могилевская рассекретила цифру на весах - она составляет 73,1 кг. До заветной цели ей осталось немного – сбросить последние 500 г. А вот в день окончания челленджа, в субботу, 26 июня, до вожделенной цифры на весах ей не хватило всего 300 грам, а за сутки удалось расстаться с 200.

Наталья проирала челлендж с Анитой Луценко (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)