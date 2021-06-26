Допоможуть всім: Могилевська назвала топ-6 простих правил для легкого схуднення і розсекретила вагу

Наталя опублікувала перелік правил від свого дієтолога Наталії Самойленко. Так, вона перерахувала головні помилки тих, хто худне.

"Недосип. Своєчасний сон, що триває 7-8 годин сприяє стрункості, підвищує імунітет і добре впливає на психоемоційний фон. Важливо лягати спати хоча б в той же день, в який ви і прокинулися, тобто до 24:00. А ще краще - до 22:00-23:00.



Наталія худне на очах у всієї країни (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)⠀

Також важливо пам'ятати про те, що гормон, який відповідає за ліполіз (соматотропін) максимально виробляється в строго певні години — з 23:00 до 1:00. Якщо в цей час ви далеко від подушки, боюся, що знизити вагу в цей день не вдасться", - нагадала зірка.

Співачка радить уникати проміжних перекусів між основними прийомами їжі. "Будь-яка ЗСЖ-ва печенька, сухофруктик або чашка капучіно може повністю зіпсувати ваш результат", - пояснила Наталя.

Також не варто худнути в швидкому темпі. Адже такий екстремальний підхід призведе до короткострокового ефекту, а також потягне за собою розвиток дефіциту мікронутрієнтів. "Відчуття втоми, слабкості, знижена концентрація уваги і зниження працездатності — результати ваших голодувань. Для того, щоб отримати довгостроковий результат, потрібно робити все поступово і з розумом", - підкреслила артистка.

Не слід нехтувати режимом, адже якщо харчуватися не системно, а хаотично, то обмін речовин завжди буде повільним.

Диеолог зірки дала важливу пораду по схудненню (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Підрахунок калорій - важливий пункт в загальній схемі схуднення. Дефіцит калорій допоможе скинути вагу, але здатний нашкодити організму, якщо дефіцитне меню не збалансовано. Краще модифікувати свій раціон, ніж урізати харчування.

Наталя розвінчала ще один міф про схуднення (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Заміна солодкого на фрукти і сухофрукти – ще одна часта помилка тих, хто худне, адже фруктоза у великих кількостях приносить таку ж шкоду, як і цукор в солодощах.

Наталя застерегла від помилок ( instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

До слова, наепередодні Могилевська розсекретила цифру на вагах - вона становить 73,1 кг.до заповітної мети їй залишилося небагато – скинути останні 500 г. А ось в день закінчення челенджу, в суботу, 26 червня, до жаданої цифри на вагах їй не вистачило всього 300 грам, а за добу вдалося розлучитися з 200.

Наталя проїрала челендж з Анітою Луценко (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)