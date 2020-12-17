Пора стать счастливыми: Ирина Билык сделала фанатам неожиданное предложение

Наталья Могилевская недавно устроила в сети переполох, трогательно признавшись в любви своей коллеге по сцене Ирине Билык. Наталья назвала Ирину "своей идеальной" и показала совместное фото див украинской сцены.

Ирина Билык тоже любит обратиться к фанатам по разным поводам, например, на этот раз она спросила у них в своем микроблоге, кто готов стать счастливым?

Певица запостила снимок, на котором она держит на руках крошечного песика. Оказывается, счастье в своем обращении она ассоциирует именно с ним, ведь, как известно, кто думает, что "счастье нельзя купить, тот не покупал собаку". Правда, забрать малыша певица предлагает совершенно бесплатно.

"В Новом году этот милый щеночек принесет Счастье тому, кто его заберет в свой дом! Кто из вас готов наконец-то стать Счастливым?", - написала Ирина, специально выделив слова большой буквой.

Ирина Билык раздает счастье (фото: nstagram.com/bilyk_iryna)

Фанаты оценили и широкую душу певицы, которая стремится помочь бездомным животным, и красоту, а главное, стиль Ирины. Трендовый желтый пиджак, футболка с принтом и шляпа отлично сочетаются с макияжем в ньюдовых тонах и изысканным маникюром.

"Шикарная", "Красивые, и вы, и щеночек", "Красавица с добрым сердцем", - написали фанаты под трогательным снимком певицы. Забрать малыша тоже сразу же появились желающие.

Напомним, что Наталья Могилевская показала одну из самых трендовых вещей зимнего гардероба. Пробуем повторить образ звезды!