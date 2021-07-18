Потап с Каменских спровоцировали сеть совместным фото и заявлением: нужно срочно подзарядиться

Певица и ее супруг делают селфи. Настя запечатлена без макияжа в повседневной одежде. Она целует любимого в щеку, а тот довольно улыбается.

"Как же я по тебе скучаю, тот случай, когда каждый по своим гастролям, а срочно нужно подзарядиться твоей энергией", - обратилась звезда к любимому мужу.

Потап и Настя Каменских скучают друг за другом на расстоянии(фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники в комментариях восхищались отнощениями в звездной паре, желали артистам поскорее стать родителями, ведь артистка мечтает о малыше, а также неожиданно предложили возродить легендарный дуэт Потап и Настя.