Потап з Каменських спровокували мережу спільним фото і заявою: потрібно терміново підзарядитися

Співачка і її чоловік роблять селфі. Настя відображена без макіяжу в повсякденному одязі. Вона цілує коханого в щоку, а той щасливо посміхається.

"Як же я за тобою сумую, той випадок, коли кожен по своїх гастролях, а терміново потрібно підзарядитися твоєю енергією", - звернулася зірка до коханого чоловіка.

Потап і Настя Каменських сумують один за одним на відстані(фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники в коментарях захоплювалися відносинами в зірковій парі, бажали артистам скріше стати батьками, адже артистка мріє про малюка, а також несподівано запропонували відродити легендарний дует Потап і Настя.