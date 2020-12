Потап обидел украинцев: с чего все началось и что ему за это будет

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) достаточно сильно обидел украинцев, назвав их "долбодятлами", а также показав им свою истинную гражданскую позицию в духе "деньги не пахнут" и "искусство вне политики". Читайте в нашем материале, с чего все началось и как он эпично опозорился, написав такого, что становится стыдно.

С чего все началось или, как "сгорела" Надя Дорофеева

Ни для кого не секрет, что артистка Надя Дорофеева после ухода из группы "Время и Стекло" заявила о своей сольной карьере. Ее дебютной песней и клипом стала композиция под названием Gorit. Все бы ничего, украинцы даже бы простили эпатажный образ, раскованной молодой девушки, в котором показала себя исполнительница. Самым большим промахом оказалось то, что некоторые сцены из клипа сняли на Алее Героев Небесной сотни. То есть там где умирали украинцы, Надя станцевала практически полуголая. Многие совсем этого не поняли и в сети разгорелся скандал.

Интересно, что в комментариях под клипом продюсера Потапа обвинили в плагиате. Ему указали на то, что не все забыли о том, где Бритни Спирс в клипе Toxic валяется по полу. Пользователи написали Потапенко, что, можно было придумать и другое, а не просто "тырить" идею.

Обращение Потапа к поклонникам и его "истинное лицо"

После скандала с клипом Дорофеевой, Потап решил не молчать, а высказаться. Да вот, высказался он так, что наговорил такого, от чего украинцы пришли в недоумение и бешенство.

В начале видео он извинился перед теми, кого обидел клип артистки, и сказал, что действительно с клипом Нади "недоглядели" и "это ошибка". Потом же сказал, что после ролика станет героем.

Далее Потап отметил, что его возмутило то, что российские артисты имеют большую популярность в чарте Apple Music и это повлияло на его решение записать песню вместе с Бузовой. Он добавил, что украинские музыканты вынуждены уезжать из Украины, а те, кто остается – попадают под пресс "долбодятлов".

"Нас нет, нас не слышат. Артисты уезжают из Украины, а те, кто остаются, попадают под пресс таких "долбодятлов", как ты. И я, как украинец, научу вас любить мою страну потому, что можно любить и Потапа, и Украину вместе", - заявил музыкант.

Потап записал видео и обидел украинцев

Шокированные украинцы

Реакция людей не заставила себя ждать. Пользователи написали, не забыл ли он, что Ольга Бузова поддерживает страну оккупанта и восхваляет Владимира Путина. Ответы украинского музыканта просто повергли в шок публику. Мало того он открыто заявил, что ему все равно, где зарабатывать, ведь все это бизнес.

Также продюсер пишет, что сами украинцы ему должны помочь и подыграть, мол, такие коллаборации только помогут отечественному шоу-бизнесу.

Интересно, что некоторые усомнились в трезвости Потапа. Многие просто не могли понять, как такие комментарии может писать адекватный человек. А Потап продолжил отвечать в не менее дерзком стиле.

"Алексей, вы серьезно? Что вы принимали перед этим видео?"- спрашивают певца в комментариях. А вот сам Потап ответил, что он "читал Кобзаря".

Кстати, упомянут в комментариях музыканта и певец Святослав Вакарчук. Потап очень хорошо показал свое отношение к музыкантам-патриотам в своем ответе пользователю.

Несмотря на то, что продюсера обозвали "ватником" и указали ему дорогу в "Миротворец", он все равно продолжал гнуть свою линию.

Кстати, тем, кто его поддерживал и писал комплименты в стиле "музыка вне политики", он отвечал смайлом-сердечком.

Потап и плагиат

Внимательные поклонники, следящие за творчеством Потапа, сразу же увидели в клипе Нади Дорофеевой отсылки к хиту Mathematics группы Little Boots.

Украинцы также отмечают, что продюсер Потап, который является одним из авторов песни, неоднократно был замечен на плагиате. Поэтому неудивительно, что снова произошла такая ситуация.

Вспомните, первую сольную песню Насти Каменских "Это моя ночь", пользователи утверждали, что это плагиат на The Chainsmokers & Coldplay - "Something Just Like This".

Пока неизвестно, что будет украинскому продюсеру за столь неуважительное отношение к своему же народу, с помощью денег которого, он может зарабатывать. Ясно одно, что многие люди ему просто не простят таких высказываний.

