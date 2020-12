Потап образив українців: з чого все почалося і що йому за це буде

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) досить сильно образив українців, назвавши їх "долбодятлами", а також показавши їм свою справжню громадянську позицію в дусі "гроші не пахнуть" і "мистецтво поза політикою". Читайте в нашому матеріалі, з чого все почалося і як він епічно зганьбився, написавши такого, що стає соромно.

З чого все почалося або, як "згоріла" Надя Дорофєєва

Ні для кого не секрет, що артистка Надя Дорофєєва після відходу з групи "Время и стекло" заявила про свою сольну кар'єру. Її дебютною піснею і кліпом стала композиція під назвою Gorit. Все б нічого, українці навіть пробачили б епатажний образ, розкутою молодої дівчини, в якому показала себе виконавиця. Найбільшим промахом виявилося те, що деякі сцени з кліпу зняли на Алеї Героїв Небесної сотні. Тобто там де вмирали українці, Надя станцювала практично напівгола. Багато хто зовсім цього не зрозумів і в мережі розгорівся скандал.

Цікаво, що в коментарях під кліпом продюсера Потапа звинуватили в плагіаті. Йому вказали на те, що не всі забули про те, де Брітні Спірс у кліпі Toxic валяється по підлозі. Користувачі, які написали Потапенко, що можна було придумати і інше, а не просто "тирити" ідею.

Звернення Потапа до шанувальників і його "справжнє обличчя"

Після скандалу з кліпом Дорофєєвою, Потап вирішив не мовчати, а висловитися. Так от, він висловився так, що наговорив такого, від чого українці прийшли в подив і сказ.

На початку відео він вибачився перед тими, кого скривдив кліп артистки, і сказав, що дійсно з кліпом Наді "недогледіли" і "це помилка". Потім сказав, що після ролика стане героєм.

Далі Потап зазначив, що його обурило те, що російські артисти мають велику популярність в чарті Apple Music і це вплинуло на його рішення записати пісню разом з Бузової. Він додав, що українські музиканти змушені виїжджати з України, а ті, хто залишається – потрапляють під прес "долбодятлів".

"Нас немає, нас не чують. Артисти їдуть з України, а ті, хто залишаються, потрапляють під прес таких "долбодятлів", як ти. І я, як українець, навчу вас любити мою країну тому, що можна любити і Потапа, й Україну разом", - заявив музикант.

Потап записав відео і образив українців

Шоковані українці

Реакція людей не змусила себе чекати. Користувачі написали, чи не забув він, що Ольга Бузова підтримує країну окупанта і вихваляє Володимира Путіна. Відповіді українського музиканта просто глибоко шокували публіку. Мало того він відкрито заявив, що йому все одно, де заробляти, адже все це бізнес.

Також продюсер пише, що самі українці йому повинні допомогти і підіграти, мовляв, такі колаборації тільки допоможуть вітчизняному шоу-бізнесу.

Цікаво, що деякі засумнівалися в тверезості Потапа. Багато хто просто не міг зрозуміти, як такі коментарі може писати адекватна людина. А Потап продовжив відповідати в не менш зухвалому стилі.

"Олексій, ви серйозно? Що ви приймали перед цим відео?"- запитують співака в коментарях. А ось сам Потап відповів, що він "читав Кобзаря".

До речі, згаданий у коментарях музиканта і співак Святослав Вакарчук. Потап дуже добре показав своє ставлення до митців-патріотів у своїй відповіді користувачеві.

Незважаючи на те, що продюсера обізвали "ватником" і вказали йому дорогу в "Миротворець", він все одно продовжував гнути свою лінію.

До речі, тим, хто його підтримував і писав компліменти в стилі "музика поза політикою", він відповідав смайлом-сердечком.

Потап і плагіат

Уважні шанувальники, які стежать за творчістю Потапа, відразу ж побачили в кліпі Наді Дорофєєвої відсилання до хіту Mathematics групи Little Boots.

Українці також відзначають, що продюсер Потап, який є одним з авторів пісні, неодноразово був помічений на плагіаті. Тому не дивно, що знову сталася така ситуація.

Згадайте, першу сольну пісню Насті Каменських "Це моя ніч", користувачі стверджували, що це плагіат на The Chainsmokers & Coldplay - "Something Just Like This".

Поки невідомо, що буде з українським продюсером за таке нешанобливе ставлення до свого ж народу, з допомогою якого грошей, він може заробляти. Ясно одне, що багато людей йому просто не пробачать таких висловлювань.

Як ми раніше писали, Надю Дорофєєву на "Танцях з зірками" звинуватили в плагіаті.

Також ми повідомляли, що Потап хоче кліп з фанаткою Путіна і назвав обурених українців "довбодятлами".