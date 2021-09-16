UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Потап признался, почему против общения Каменских со своей бывшей: не должно быть "военных действий"

Автор: Styler

Потап и его бывшая жена, мать единственного сына Андрея, а также продюсер и совладелица группы компаний "MOZGI GROUP" Ирина Горвая после развода остались в хороших отношениях, к тому же их объединяет совместное дело, к которому оба подходят отвественно и выверенно. Супруги хорошо и тепло отзываются друг о друге, невзирая на болезненный развод. К слову, нынешняя жена Настя Каменских с его бывшей не общается. Такую позицию сам Потап считает правильной.

Об этом он заявил в интервью "КП в Украине".

По словам продюсера Настя и Ирина не пересекаются вместе на светских мероприятиях и не общаются. При этом Каменских хорошо ладит с сыном артиста Андреем и не ревнует благоверного к экс-жене. Потап признался, что его вполне устраивают отношения, которые царят между женщинами.

Ирина Горовая и Потап сохранили теплые отношения после развода (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

"Мне кажется, если первая жена будет дружить с теперешней, то это будет не очень правильно. Точно не должно быть "военных действий", но и не дружбы. Это два разных периода жизни, две разные системы отношений, разные женщины и разные взгляды на мир. Сейчас их отношения я бы назвал дипломатическим паритетом", – дал характеристику Потап.

Кстати, рэпер заявляет, что хочет стать многодетным отцом и иметь пять детей! Так, он согласен начать с двух и всячески помогать супруге с малышами.

Да и сама Настя мечтает о материнстве. Она неоднократно говорила в интервью о том, что хочет испытать радость быть мамой. Каменских часто подозревают в беременности, но пока ни одна догадка не нашла подтверждения.

Читайте LITE в Google News
Настя КаменскихПотап