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Потап зізнався, чому проти спілкування Каменських зі своєю колишньою: не повинно бути "військових дій"

Автор: Styler

Потап і його колишня дружина, мати єдиного сина Андрія, а також продюсер і співвласниця групи компаній "MOZGI GROUP" Ірина Горвая після розлучення залишилися в хороших відносинах, до того у них є спільна справа, до якої обидва підходять відповідально. Подружжя добре і тепло відгукуються один про одного, незважаючи на хворобливий розлучення. До слова, нинішня дружина Настя Каменських з його колишньою не спілкується. Таку позицію сам Потап вважає правильною.

Про це він заявив в інтерв'ю "КП в Україні".

За совами продюсера і репера Настя та Ірина не перетинаються разом на світських заходах і не спілкуються. При цьому Каменських добре ладнає з сином артиста Андрієм і не ревнує благовірного до екс-дружини. Потап зізнався, що його цілком влаштовують стосунки, які панують між жінками.

Ірина Горова і Потап зберегли теплі стосунки після розлучення (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

"Мені здається, якщо перша дружина буде дружити з теперішньою, то це буде не дуже правильно. Точно не повинно бути "військових дій", але і не дружби. Це два різних періоди життя, дві різні системи відносин, різні жінки і різні погляди на світ. Зараз їх стосунки я б назвав дипломатичним паритетом", - дав характеристику Потап.

До речі, репер заявляє, що хоче стати багатодітним батьком і мати п'ять дітей! Так, він згоден почати з двох і всіляко допомагати дружині з малюками.

Та й сама Настя мріє про материнство. Вона неодноразово говорила в інтерв'ю про те, що хоче відчути радість бути мамою. Каменських часто підозрюють у вагітності, але поки жодна здогадка не знайшла підтвердження.

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Настя КаменськихПотап