Потап сделал сыну впечатляющий сюрприз в Дубае: крутой папа

Потап и Андрей в ожидании рейса провели небольшую видеотрансляцию, где выяснилось, что рост 12-летнего сына рэпера составляет 168 см. Года три назад он хотел заниматься киберспортом, но затем забросил эту идею.

По прибытию в Дубае Потап сделал для Андрея сюрприз – папа и сын взяли на прокат красную Ferrari. Они вместе катались по городу и наслаждались его видами. После авторогулки Потап поинтересовался, понравилась ли машина Андрею. Тот ответил, что как спорткар она впечатляет, но для длительных путешествий не слишком подходит.

Потап с сыном Андреем прокатились по ОАЭ на крутом спорткаре (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники оценили люксовый транспорт "крутых парней" и сообщили об этом в комметариях.

"Сегодня Rari",- подписал фото на фоне авто Потап. Он позирует в поло под цвет спорткара, а Андрей на заднем плане – возле авто, приоткрыв дверь.