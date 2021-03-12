Потап зробив синові вражаючий сюрприз у Дубаї: крутий тато

Потап і Андрій в очікуванні рейсу провели невелику відеотрансляцію, де з'ясувалося, що ріст 12-річного сина репера становить 168 см. Роки три тому він хотів займатися кіберспорту, але потім закинув цю ідею.

По прибуттю в Дубаї Потап зробив для Андрія сюрприз – тато і син взяли на прокат червону Ferrari. Вони разом каталися по місту і насолоджувалися видами. Після авторогулянки Потап поцікавився, чи сподобалася машина Андрію. Той відповів, що як спорткар вона вражає, але для тривалих подорожей не дуже підходить.

Потап з сином Андрієм прокотилися по ОАЕ на крутому спорткар (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники оцінили люксовий транспорт "крутих хлопців" і повідомили про це в комметариях.

"Сьогодні Rari",- підписав фото на фоні авто Потап. Він позує в поло під колір спорткара, а Андрій на задньому плані – біля авто, прочинивши двері.