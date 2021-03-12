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Потап зробив синові вражаючий сюрприз у Дубаї: крутий тато

Автор: Lite

Потап намагається якомога частіше бачиться з сином Андрієм. 12-річний хлопець завжди може розраховувати на підтримку і сприяння зіркового тата, а їх спільне дозвілля завжди активне та насичене. Наприклад, нещодавно продюсер взяв хлопчика на прем'єру фільму "Скажене весілля 3". Тепер же їх чекали більш захоплюючі пригода.

Потап полетів в Дубаї по роботі і вирішив прихопити з собою Андрія. Він за день до відльоту запропонував синові відправитися в ОАЕ і той із задоволенням погодився. Про це влни розповіли під час спільного ефіру в Instagram і поділилися першим фото з Еміратів.

Потап і Андрій в очікуванні рейсу провели невелику відеотрансляцію, де з'ясувалося, що ріст 12-річного сина репера становить 168 см. Роки три тому він хотів займатися кіберспорту, але потім закинув цю ідею.

По прибуттю в Дубаї Потап зробив для Андрія сюрприз – тато і син взяли на прокат червону Ferrari. Вони разом каталися по місту і насолоджувалися видами. Після авторогулянки Потап поцікавився, чи сподобалася машина Андрію. Той відповів, що як спорткар вона вражає, але для тривалих подорожей не дуже підходить.

Потап з сином Андрієм прокотилися по ОАЕ на крутому спорткар (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники оцінили люксовий транспорт "крутих хлопців" і повідомили про це в комметариях.

"Сьогодні Rari",- підписав фото на фоні авто Потап. Він позує в поло під колір спорткара, а Андрій на задньому плані – біля авто, прочинивши двері.

  • Супер! У таких хлопчиків все повинно бути тільки так!
  • Красиво жити не заборониш! Супер
  • Крутий тато
  • Який кайфяра! З сином на Феррарі
  • Красені
  • Потап, крута тачка
  • Шикарне авто

Нагадаємо, що раніше сплячий Потап "постраждав" від рук своєї дружини Насті Каменських.

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Новини України Потап
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