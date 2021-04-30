Потрясающая красота: Деми Мур восхитила сеть архивным фото из молодости

Деми Мур, которой в ноябре этого года исполнится 59, выглядит по-прежнему роскошно . Порой фолловеры не могут поверить в реальный возраст голливудской дивы, считая, что она нашла эликсир молодости. О том, что экс-жена Брюса Уиллиса практически не изменилась, говорят и архивные снимки.

Новый из них появился на странице звезды несколько часов назад и уже успел собрать массу лайков и комментариев.

Деми Мур позирует в наряда израильского модельера Альбера Эльбаза, который покинул мир совсем недавно. Таким образом, актриса почтила память дизайнера, что стал ей близким другом. А заодно напомнила миру, за что ее назвали одной из самых красивых женщин кинематографа.

Деми Мур на архивном фото (фото: instagram.com/demimoore)

Деми на фото выглядит невероятно: выразительные черты лица, длинные волнистые волосы, стройная фигура… Красота актрисы просто взорвала сеть: "Богиня красоты", "О боже!", "Всегда великолепна!", "Самое красивое лицо", "Так мила", "Ух… Потрясающая красота", - пишут фанаты.