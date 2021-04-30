Приголомшлива краса: Демі Мур захопила мережу архівним фото з молодості

Демі Мур, якій в листопаді цього року виповниться 59, виглядає як і раніше розкішно . Часом фоловери не можуть повірити в реальний вік голлівудської діви, вважаючи, що вона знайшла еліксир молодості. Про те, що екс-дружина Брюса Уілліса практично не змінилася, говорять і архівні знімки.

Новий з них з'явився на сторінці зірки кілька годин тому і вже встиг зібрати масу лайків і коментарів.

Демі Мур позує в одязі ізраїльського модельєра Альбера Ельбаза, який покинув світ зовсім недавно. Таким чином, актриса вшанувала пам'ять дизайнера, що став їй близьким другом. А заодно нагадала світу, за що її назвали однією з найкрасивіших жінок кінематографа.

Демі Мур на архівному фото (фото: instagram.com/demimoore)

Демі на фото виглядає неймовірно: виразні риси обличчя, довге хвилясте волосся, струнка фігура... Краса актриси просто підірвала мережу: "Богиня краси", "О боже!", "Завжди чудова!", "Найкрасивіше обличчя", "Така мила", "Ух... приголомшлива краса", - пишуть фанати.