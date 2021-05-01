Нет поводов для волнений: Эллерт показал обнадеживающее видео с любимой

"Мир. Труд. Аффф", - подписал ролик Эллерт. Он обнимает смеющуюся Ксению в розовой футболке.

Александр показал красноречивое видео с Ксенией

На этом сюрпризы для поклонников пары не закончились. Актриса перепостила на свою страничку несколько видео с совместной съемки с Александром. Ролики сняла мотивационный оратор Лера Ольховская.

В одном из видео Александр целует Ксению в губы, а она улыбается и просит его спуститься за чем-то к охране. Парочка шуточно спорит на камеру и Эллерт быстро сдается.

На втором видео Ксения и Александр рассматривают фото на камера фотографа и комментируют увиденное. "Ксения дерзит, Александр умопомрачительно шутит", – прокомментировала происходящее Лера.

Ксюша и Саша устроили совместную съемку (instagram.com/lera.olkhovska)