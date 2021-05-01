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Нет поводов для волнений: Эллерт показал обнадеживающее видео с любимой

Автор: Lite

Ксения Мишина и Александр Эллерт не на шутку всполошили поклонников, спровоцировав слухи о расставании. Со страницы экс-холостячки исчезли фото с любимым, а сама она отписалась от него в соцсети. Пара не делала совместных фото и видео, а Ксения интриговала сеть постами-рассуждениями об отношениях и ценностях. Но, похоже, поклонники могут вздохнуть с облегчением – влюбленные снова обнимаются на камеру и появляются вместе.

Например, Александр запостил в Instagram-сторис красноречивое видео, в конце которого появляется улыбчивая Ксения.

"Мир. Труд. Аффф", - подписал ролик Эллерт. Он обнимает смеющуюся Ксению в розовой футболке.

Александр показал красноречивое видео с Ксенией

На этом сюрпризы для поклонников пары не закончились. Актриса перепостила на свою страничку несколько видео с совместной съемки с Александром. Ролики сняла мотивационный оратор Лера Ольховская.

В одном из видео Александр целует Ксению в губы, а она улыбается и просит его спуститься за чем-то к охране. Парочка шуточно спорит на камеру и Эллерт быстро сдается.

На втором видео Ксения и Александр рассматривают фото на камера фотографа и комментируют увиденное. "Ксения дерзит, Александр умопомрачительно шутит", – прокомментировала происходящее Лера.

Ксюша и Саша устроили совместную съемку (instagram.com/lera.olkhovska)

К слову, ранее Мишина и Эллерт уже дали поклонникам повод для радости, появившись вместе в кадре. Александр опубликовал постельное видео с любимой, чем развеял все домыслы о том, что пара рассталась.

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Новости Украины Ксения МишинаХолостячка