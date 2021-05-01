Немає приводів для хвилювань: Еллерт показав обнадійливе відео з коханою

"Мир. Праця. Аффф", - підписав ролик Еллерт. Він обіймає Ксенію в рожевій футбольці, а вона сміється.

Олександр показав красномовне відео з Ксенією

На цьому сюрпризи для шанувальників пари не закінчилися. Актриса перепостила на свою сторінку кілька відео зі спільної зйомки з Олександром. Ролики зняла мотиваційний оратор Лера Ольховська.

В одному з відео Олександр цілує Ксенію в губи, а вона посміхається і просить його спуститися за чимось до охорони. Парочка жартівливо сперечається на камеру і Еллерт швидко здається.

На другому відео Ксенія і Олександр розглядають фото на камері фотографа і коментують побачене. "Ксенія зухвало висловлюється, Олександр запаморочливо жартує", - прокоментувала те, що відбувається Лера.

Ксюша і Саша влаштували спільну зйомку (instagram.com/lera.olkhovska)