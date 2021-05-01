Немає приводів для хвилювань: Еллерт показав обнадійливе відео з коханою

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт не на жарт сполошили шанувальників, спровокувавши чутки про розставання. Зі сторінки екс-холостячки зникли фото з коханим, а сама вона відписалася від нього в соцмережі. Пара не робила спільних фото і відео, а Ксенія інтригувала мережу постами-міркуваннями про відносини і цінності. Але, схоже, шанувальники можуть зітхнути з полегшенням-закохані знову обіймаються на камеру і з'являються разом.
Наприклад, Олександр запостив в Instagram-сторіс красномовне відео, в кінці якого з'являється усміхнена Ксенія.
"Мир. Праця. Аффф", - підписав ролик Еллерт. Він обіймає Ксенію в рожевій футбольці, а вона сміється.
Олександр показав красномовне відео з Ксенією
На цьому сюрпризи для шанувальників пари не закінчилися. Актриса перепостила на свою сторінку кілька відео зі спільної зйомки з Олександром. Ролики зняла мотиваційний оратор Лера Ольховська.
В одному з відео Олександр цілує Ксенію в губи, а вона посміхається і просить його спуститися за чимось до охорони. Парочка жартівливо сперечається на камеру і Еллерт швидко здається.
На другому відео Ксенія і Олександр розглядають фото на камері фотографа і коментують побачене. "Ксенія зухвало висловлюється, Олександр запаморочливо жартує", - прокоментувала те, що відбувається Лера.
Ксюша і Саша влаштували спільну зйомку (instagram.com/lera.olkhovska)
До слова, раніше Мішина і Еллерт вже дали шанувальникам привід для радості, з'явившись разом в кадрі. Олександр опублікував постільне відео з коханою, чим розвіяв всі чутки про те, що пара розлучилася.