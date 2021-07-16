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Позитив сделал честное признание о разводе и депрессии: "ошибки учат и делают сильнее"

Автор: Ольвия Агаркова

Позитив (Алексей Завгородний) тщательно скрывал свою личную жизнь и не выставлял напоказ семейные дела, пока как гром среди ясного неба в СМИ не заговорили о разводе артиста. Позже он сам подтвердил перемены в личной жизни, но точку в этом вопросе поставила экс-супруга певца Анна Андрийчук – пара разошлась.

В программе "29 вопросов" на YouTube-канале "Люкс ФМ" Позитив вновь заговорил о личной жизни и сделал ряд признаний.

Артист отметил, что 2020 год был для него очень тяжелым во всех отношениях.

"Были ли депрессии - да. Были моменты, когда я думал: все – конец. Пытался найти помощь у родственников, говорить с друзьями", - рассказал о пережитом опыте артист. Тогда он нашел поддержку и понимание у своего близкого окружения. "Все ошибки учат и делают себя сильнее", - убежден Позитив.

Также артист высказался о своем разводе с дизайнером и лучшей подругой Насти Каменких Анной Андрийчук. Он признался, что ни о чем не жалеет.

Алексей и Анна были вместе 13 лет (фото: instagram.com/annchuk)

"Это наше обоюдное решение. Мы в любом случае общаемся, у нас очень много общих друзей. Сказать, что жалею – нет. Жизнь – очень интересная штука, и, как оказалось, очень короткая, я имею в виду, что время очень быстро летит. Те 13 лет, которые мы прожили вместе, мы многому научились, много поняли и набрались колоссального опыта. Я ни о чем не жалею, я ей очень благодарен", - высказался Позитив об экс-супруге.

Алексей прокомментировал решение бывшей жены рассказать о разводе публично в реалити-шоу "Девочки рулят".

Алексей рассказал о личной жизни

"Был такой выбор, такое решение у Ани. Она меня предупредила. Мы в любом случае публичные люди. И Аня в том числе. Если это было ее решение, я ее в любом случае поддержал бы, даже если бы мне это не нравилось", - заявил певец.

Сейчас сердце Алексея свободно – он холостяк. К сексу на первом свидании певец относиться негативно и не понимает такой шаг, так же как и к интиму с фанаткой.

Напомним, что ранее развод с Позитивом прокомментировала его бывшая жена Анна Андрийчук-Завгородняя.

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Позитивразвод