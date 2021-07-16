Позитив зробив чесне зізнання про розлучення і депресію: "помилки вчать і роблять сильніше"

Артист зазначив, що 2020 рік був для нього дуже важким в усіх відношеннях.

"Чи були депресії - так. Були моменти, коли я думав: все - кінець. Намагався знайти допомогу у родичів, говорити з друзями", - розповів про пережитий досвід артист. Тоді він знайшов підтримку і розуміння у свого близького оточення. "Всі помилки вчать і роблять себе сильнішими", - переконаний Позитив.

Також артист висловився про своє розлучення з дизайнером і найкращою подругою Насті Каменких Ганною Андрійчук. Він зізнався, що ні про що не шкодує.

Олексій і Анна були разом 13 років (фото: instagram.com/annchuk)

"Це наше обопільне рішення. Ми в будь-якому випадку спілкуємося, у нас дуже багато спільних друзів. Сказати, що шкодую – ні. Життя - дуже цікава штука, і, як виявилося, дуже коротка, я маю на увазі, що час дуже швидко летить. Ті 13 років, які ми прожили разом, ми багато чому навчилися, багато зрозуміли і набралися колосального досвіду. Я ні про що не шкодую, я їй дуже вдячний", - висловився Позитив про екс-дружину.

Олексій прокоментував рішення колишньої дружини розповісти про розлучення публічно в реаліті-шоу "Девочки рулят".

Олексій розповів про особисте життя

"Був такий вибір, таке рішення у Ані. Вона мене попередила. Ми в будь-якому випадку публічні люди. І Аня в тому числі. Якщо це було її рішення, я її в будь - якому випадку підтримав би, навіть якби мені це не подобалося", - заявив співак.

Зараз серце Олексія вільне - ивін холостяк. До сексу на першому побаченні співак ставитися негативно і не розуміє такий крок, так само як і до інтиму з фанаткою.